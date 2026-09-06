Schumann für Sozialhilfereform optimistisch

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) gibt sich zuversichtlich, in der Koalition und mit den Bundesländern eine Einigung auf die Reform der Sozialhilfe zu schaffen. "Ich bin optimistisch, dass das gelingen wird", sagte sie im Interview mit der APA. Im Gesundheitsbereich verteidigte sie die Reformpartnerschaft, in der man einen Ausbau des ambulanten Angebots vereinbart hat. In Sachen ÖVP-Pensionsideen darf aus ihrer Sicht das Umlageverfahren keinesfalls geschwächt werden.

© APA/HELMUT FOHRINGER Sozialministerin Korinna Schumann von der SPÖ