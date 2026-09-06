Neue Deutschförderung und mehr Strafen im Schuljahr 2026/27

Mit dem neuen Schuljahr, das am Montag im Osten losgeht, muss Deutschförderung nicht mehr verpflichtend in separaten Klassen und Gruppen stattfinden. Außerdem tritt das umstrittene Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahre in Kraft, bei Verstößen drohen Geldstrafen bis 800 Euro. Gestraft wird nun auch, wenn Eltern nach einer Suspendierung oder bei drohendem Schulabbruch ihres Kindes nicht kooperieren. 400 Schulen mit besonders schwierigem Klientel bekommen mehr Personal.

© APA/THEMENBILD Das Schuljahr geht mit einigen Neuerungen los