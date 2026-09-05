Griechenland kündigt milliardenschweres Entlastungspaket an

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat am Samstag vor den Wahlen im kommenden Jahr weitreichende Steuererleichterungen und Lohnerhöhungen angekündigt. Das Maßnahmenpaket habe für 2027 ein Volumen von 2,2 Milliarden Euro, was etwa einem Prozent der Wirtschaftsleistung entspreche, teilte der Regierungschef mit. Geplant seien unter anderem eine jährliche Sonderzahlung von 400 Euro für Pensionisten und 500 Euro für Beamte.