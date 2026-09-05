Sachsen-Anhalt wählt: Umfragen sehen AfD vorne

In Sachsen-Anhalt wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Knapp 1,7 Millionen Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahl wird auch international mit großem Interesse verfolgt. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie stark die AfD abschneidet und ob sie erstmals in einem deutschen Bundesland an die Regierung kommt. In der letzten Umfrage vor der Wahl kam die in Sachsen-Anhalt als rechtsextremistisch eingestufte AfD auf 41 Prozent.

© APA/dpa Spitzenkandidaten Schulze (CDU) und Siegmund (AfD)