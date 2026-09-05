Elversberg holte bei Gladbach einen Last-Minute-4:3-Sieg, Leipzig ging in Bremen 1:3 unter, BVB verwandelte 0:2 bei Hoffenheim noch in 3:2-Erfolg.

Schalke hat am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen die Bayern ein 0:0 erkämpft. Damit verpasste der Meister gegen den von Miron Muslic gecoachten Aufsteiger den vierten Sieg im vierten Saisonspiel. Außerdem gewann Elversberg 4:3 in Gladbach und steht nach zwei Runden mit sechs Punkten ganz vorne. Ebenfalls makellos sind Freiburg nach einem 1:0 in Paderborn sowie Dortmund, das bei Hoffenheim ein 0:2 in ein 3:2 verwandelte. Leipzig verlor bei Werder Bremen 1:3.

Die Bayern waren während der gesamten Partie drückend überlegen, schafften es aber nicht, den Abwehrriegel der aufopfernd kämpfenden Gastgeber zu knacken. Muslic tauschte in der 74. Minute Maximilian Wöber für Dejan Ljubicic ein. Bei den Münchnern spielte Konrad Laimer durch.

Marco Grüll traf

In Bremen stellte Marco Grüll in der 80. Minute mit einem Flachschuss aus 14 Metern den Endstand her, nachdem er vor dem 2:0 schon den Assist für Rückkehrer Niclas Füllkrug geliefert hatte (68.). Eren Dinkci hatte die zum Auftakt in Freiburg mit 1:4 abgefertigten Bremer von Kapitän Marco Friedl schon in der 4. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Das Leipziger Tor von Ridle Baku hatte nur kosmetischen Charakter (96.). Leipzigs Champions-League-Generalprobe für das Duell bei Como in der kommenden Woche ging damit in die Hose, Nicolas Seiwald spielte bei den Bullen durch. Goalie Alexander Schlager hütete bei Werder wieder die Ersatzbank.

Einen bitteren Nachmittag erlebte auch Christian Ilzers Hoffenheim, das nach zwei Runden noch ohne Punkt ist. Der BVB mit den Ersatzleuten Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka drehte in der letzten halben Stunde das Spiel. Serhou Guirassy erzielte das 1:2 (61.) und bereitete das 2:2 (66.) des kurz zuvor eingewechselten Fabio Silva herrlich vor. Den dritten Treffer steuerte Albian Hajdari (87.) unglücklich mit einem Eigentor bei. Hoffenheim ohne den angeschlagenen Alexander Prass war durch Leon Avdullahu kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung gegangen (45.) und schien nach dem 2:0 durch Tim Lemperle (54.) die Partie im Griff zu haben.

Gladbach von Elversberg düpiert

So wie Hoffenheim noch nicht angeschrieben hat Gladbach, das gegen Newcomer Elversberg dank Doppeltorschütze Hugo Bolin (11., 44.) und Joe Scally (56.) schon mit 3:1 geführt hatte. Dann aber musste Ersatzmann Kevin Stöger mitansehen, wie sein Team durch Maurice Krattenmacher (66.) und Felix Keidel (80.) wieder in Zugzwang geriet und in der Nachspielzeit durch Krattenmacher (92.) schließlich sogar kaltgestellt wurde. Elversberg-Goalie Nicolas Kristof und Co. sorgten damit eine Woche nach dem 3:2 über Leverkusen für den nächsten Coup.

Bayer fertigte nach der Enttäuschung gegen Elversberg Union Berlin (Christoph Trimmel kam in der 74. Minute, Leopold Querfeld saß auf der Bank) dank der Treffer von Ezequiel Fernandez (1.), Facundo Medina (28.), Patrik Schick (48.) und Ibrahim Maza (66.) mit 4:0 ab. Freiburg mit Innenverteidiger Philipp Lienhart vermieste dem SC Paderborn das erste Bundesliga-Heimspiel seit mehr als sechs Jahren. Ein Tor von Maximilian Eggestein (26.) reichte für den 1:0-Sieg, den fünften im fünften Pflichtspiel dieser Saison.