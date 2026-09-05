Zum ersten Mal in seiner Formel-1-Karriere hat sich der Alpine-Pilot Startplatz eins geschnappt. Auf den Plätzen zwei und drei: George Russell und Oscar Piastri.

Der Franzose Pierre Gasly hat sich sensationell die Pole-Position für das Formel-1-Rennen in Monza geschnappt. Der Alpine-Pilot fing in einem spannenden Qualifying am Samstag noch George Russell (+0,060 Sek.) im Mercedes ab und geht damit vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Italien am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, Sky). WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (Mercedes) wurde zwar Siebenter, wird wegen eines unerlaubten Motorenwechsels aber von ganz hinten starten.

„Das ist unglaublich! Ich mag diese Strecke“, funkte Gasly nach seiner ersten Karriere-Pole überglücklich an die Box. Vor sechs Jahren hatte Gasly in Monza ebenso überraschend im damaligen AlphaTauri seinen einzigen Grand-Prix-Sieg gefeiert. „Wow“, kommentierte Russell das Quali-Resultat. Oscar Piastri (McLaren) wurde Dritter, knapp vor dem Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Vorjahressieger Max Verstappen muss sich mit dem sechsten Startplatz begnügen. Sein Red-Bull-Teamkollege Liam Lawson, der erneut den verletzten Isack Hadjar ersetzte, kam nicht über den 14. Platz hinaus.

Antonelli muss beim Heimrennen im „Speedtempel“ auf eine Aufholjagd hoffen, der Hochgeschwindigkeitskurs bietet jedenfalls genug Möglichkeiten für Überholmanöver. Allerdings bleiben dem Lokalmatador nur 53 Runden, um den Schaden in der Gesamtwertung in Grenzen zu halten. Zur Saisonhälfte hat der 20-Jährige einen Vorsprung von jeweils 59 Punkten auf Russell und Hamilton, Titelverteidiger Norris liegt nach zuletzt zwei GP-Siegen in Folge 83 Zähler zurück.