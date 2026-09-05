Die Linzer siegten in der zweiten ÖFB-Cup-Runde bei Regionalligist Deutschlandsberg klar mit 6:1.

Volksfeststimmung in Deutschlandsberg! Wen wundert‘s, hatte sich mit Champions-League-Teilnehmer und Cup-Titelverteidiger LASK doch Österreichs derzeit bestes Team im Koralmstadion angesagt. 3000 Zuschauer wollten sich die Generalprobe der Oberösterreicher für die Königsklasse (am Dienstag geht es um 18.45 Uhr auswärts gegen AEK Athen) nicht entgehen lassen – und sie wurden nicht enttäuscht.

Zumindest, was die Tore betrifft. Denn die gab es am laufenden Band, allerdings vonseiten der Linzer. „Es wäre fatal, wenn wir da hinfahren und glauben, wir haben schon gewonnen“, hatte Trainer Didi Kühbauer vor dem Zweitrundenmatch des ÖFB-Cups gegen den Fünften der Regionalliga Süd erklärt. Und obwohl der Burgenländer gleich fünf neue Gesichter auf das Feld schickte und „Heimkehrer“ Sasa Kalajdzic schonte, präsentierte sich der rot-weiß-rote Double-Sieger von Anpfiff an äußerst präsent auf dem ungewohnten Kunstrasenplatz.

2:0 nach nur 15 Minuten

Die Belohnung ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der zehnten Minute traf der gebürtige Deutschlandsberger Christoph Lang zum 1:0 für die Gäste, fünf Minuten später erhöhte Noel Kane in seinem erst fünften Spiel für die Linzer auf 2:0. Auch danach folgten in einem Spiel auf schiefer Ebene Chancen für den LASK im Minutentakt, ehe der Tscheche Krystof Danek in der 30. Minute zum 3:0 einnetzte. Sechs Minuten später traf Florian Flecker zum Pausenstand von 4:0. Dass die Linzer nicht noch höher führten, hatten die Deutschlandsberger ihrem Schlussmann Jonas Veit zu verdanken, dem mit Abstand besten DSC-Mann auf dem Spielfeld.

Gleich nach der Pause gab es für die Fans der Gastgeber den Ehrentreffer zu bejubeln. Zwar scheiterte Marco Fuchshofer mit seinem Elfmeter an LASK-Torhüter Tobias Schützenauer, doch traf Christian Degen im Nachschuss zum umjubelten Tor (48.). Danach übernahm aber wieder LASK das Kommando und stellte innerhalb von zwei Minuten dank der Treffer des Kanadiers Kane (55.) und Sascha Horvath (57.) auf 6:1. Kane vergab in der 84. Minute noch einen Elfmeter – Christoph Leitinger, der für Veit ins Spiel gekommen war, hielt bravourös.

© GEPA pictures Christian Degen und die Deutschlandsberger freuten sich über den Ehrentreffer

„Die Jungs haben das Spiel trotz der Rotation sehr ernst genommen und ihre Sache sehr gut gemacht. Es war wichtig, dass wir schnell in Führung gegangen sind und den Deutschlandsbergern damit die Schneid abgekauft haben. Denn sonst kann es im Cup bekanntlich brenzlig werden“, resümierte Kühbauer nach dem Abpfiff zufrieden. Und auf der Gegenseite? „Es war ein gelungenes Volksfest bei besten Bedingungen. Der Gegner hat das Erwartete auf den Platz gebracht und uns nicht den Hauch einer Chance gelassen. Aber wir freuen uns, dass wir so eine tolle Stimmung mit fairen LASK-Fans hatten“, sah es DSC-Obmann Patrick Muchitsch.

Und Coach Patrick Haring ergänzte: „Wenn man nach 15 Minuten gegen den LASK 0:2 zurückliegt, wird es schwer, in die Partie zurückzukommen. In der zweiten Hälfte waren wir etwas mutiger und sind auch zu unserem Ehrentreffer gekommen.“ Was man aus so einer Partie mitnehmen kann? „Einiges. Die Laufwege, die Ruhe am Ball, das Passspiel – das haben die Linzer schon toll vorexerziert“, sagte Haring, für dessen Mannschaft es nächste Woche in Lafnitz wieder zurück in den Liga-Alltag geht.