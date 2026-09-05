Proteste gegen illegale Müllimporte in Kroatien

Im Urlaubsparadies Kroatien wächst die Empörung über eine illegale Mülldeponie nahe der Ortschaft Gospic, auf der giftige Abfälle unter anderem aus Italien und Deutschland gelagert sein sollen. Zehntausende Kroatinnen und Kroaten demonstrierten im Zentrum der Hauptstadt Zagreb nach Angaben des Nachrichtenportals "index.hr" gegen die Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Andrej Plenkovic, der sie Untätigkeit vorwerfen.

© APA/AFP Zehntausende waren in Zagreb auf der Straße