Oasis ließen Pressekonferenz in Venedig aus

Sie haben sich gerade wieder versöhnt, aber ganz ohne Drama können sie wohl nicht: Liam und Noel Gallagher von Oasis haben in Venedig die Pressekonferenz zu ihrem neuen Film geschwänzt. Die Brüder sind am Samstag gemeinsam auf den Lido gereist, wo am späten Abend bei den Filmfestspielen eine Dokumentation über ihre Comeback-Tour Premiere feiert. Liam (53) und Noel (59) erschienen am Nachmittag zum Foto-Termin, der traditionell kurz vor der Pressekonferenz stattfindet.

© APA/AFP Fotos okay, Fragen nicht: Oasis in Venedig wieder unberechenbar