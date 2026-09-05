Carlos Alcaraz steht bei den US Open bereits im Achtelfinale. An seinem Outfit musste er zuletzt etwas ändern.

Die Sorge aller Fans von Carlos Alcaraz, der Spanier könnte nach seiner viereinhalbmonatigen Verletzungspause bei seinem Comeback bei den US Open noch nicht ganz auf der Höhe sein, bestätigt sich derzeit noch nicht. So zog der Titelverteidiger mit einem souveränen 6:1, 6:4, 6:3 gegen den Chinesen Wu Yibing ins Achtelfinale ein, wo es am Sonntag zum Duell mit Lokalmatador Tommy Paul und damit zum ersten Härtetest für den Spanier kommt.

„Ich fühle mich besser, als ich dachte. Ich dachte, dass ich nach der langen Pause nach dem ersten Match bestimmt körperlich tot sein würde. Aber ich erhole mich überraschend schnell, mein Level ist sehr hoch und ich hoffe, dass ich ihn in der nächsten Runde weiter steigern kann“, hinterließ Alcaraz nach dem Match gegen Wu noch eine Kampfansage gegen Paul auf dem Platz.

Brustwarzen blitzten hervor

In der anschließenden Pressekonferenz wurde auch der Nipple-Gate zum Thema. Was das ist? In den Runden zuvor war bei gewissen Bewegungen bei Alcaraz immer wieder eine seiner Brustwarzen unter dem ärmelfreien T-Shirt hervorgeblitzt. Gegen Wu trug das Tennis-Ass aus El Palmar daher ein zweites Shirt unter dem ersten. „Ich dachte, ich sollte sie zumindest für ein Match verstecken“, lachte „Carlitos“. Und betonte dann: „Ich fühle mich sehr angenehm und werde jetzt wohl immer zwei Shirts tragen.“