Mehr als 60 Tote bei neuen Kämpfen im Jemen

Im Jemen sind bei neuen Gefechten zwischen Regierungstruppen und der Houthi-Miliz am Samstag Berichten zufolge mehr als 60 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien auch Zivilisten, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Kreisen von Medizinern und Militär. In der von Regierungskräften gehaltenen Stadt Taiz wurden demnach sechs Zivilisten bei einem Raketenangriff auf einen Bus getötet, weitere sieben Menschen wurden dabei verletzt.