Gartenhütte in St. Michael in der Obersteiermark brannte ab

Die Hütte geriet Samstagfrüh in Brand und beschädigte auch eine benachbarte Gartenhütte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 4:45 Uhr Samstagfrüh, am 5. September, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Michael und St. Stefan ob Leoben zu dem Einsatz im Bereich der Walpurgisstraße im Liesingtal gerufen. Bei ihrem Eintreffen stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand. Glücklicherweise hielt sich zu dem Zeitpunkt niemand in dieser oder in den umliegenden Hütten auf. Rund eine Stunde lang löschten die Einsatzkräfte das Feuer. Die Hütte wurde vollständig zerstört, auch ein angrenzendes Gartenhäuschen sowie mehrere Sträucher und Bäume wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Wie das Feuer entstand, ist noch unklar. Ein Brandermittler des Stadt- und Bezirkspolizeikommandos Leoben untersucht die Umstände jetzt.