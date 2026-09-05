Staraufgebot in Venedig: Sydney Sweeney turtelt in Gondel

Seit Anfang der Woche tummeln sich in Venedig Bekanntheiten aus Film, Fernsehen und Mode. Schauspielerin Sydney Sweeney hat ihren neuen Freund mit im Gepäck, Georgina Rodríguez zeigt sich nach der Hochzeit mit Cristiano Ronaldo.

Schauspieler, Regisseure und andere Persönlichkeiten der Filmbranche machen derzeit die Lagunenstadt unsicher. Die Filmfestspiele in Venedig locken zahlreiche Stars und Sternchen aus Europa und der ganzen Welt nach Italien. Noch bis zum 12. September geben sich dort Größen wie George Clooney, Robert Pattinson oder Penélope Cruz die Klinke in die Hand.





Bereits am Eröffnungstag herrschte beste Stimmung. Die Promis zeigten sich in ihren schönsten Roben.

1 / 22 Bianca Balti erschien mit Engelsflügeln zur Eröffnung © IMAGO/Ettore Ferrari

George Clooney wurde in Venedig für sein Lebenswerk geehrt – mit Ehefrau Amal sorgte er dabei für jede Menge Glamour.

Schauspielerin Sydney Sweeney hat nicht nur schöne Roben, sondern auch Partner Scooter Braun mit im Gepäck. Die beiden erkunden abseits des Roten Teppichs die Stadt und unternahmen auch eine Gondelfahrt. Bilder zeigen das Paar verliebt durch die kleinen Gassen Venedigs schlendern und küssend in dem kleinen Boot.

1 / 5 © IMAGO/Tiziano Da Silva / Bestimage

Auch Model Georgina Rodríguez fühlt sich sichtlich wohl in der Lagunenstadt. Es ist ihr erster großer Auftritt nach der Hochzeit mit Cristiano Ronaldo. Sie begeistert mit einem schwarzen Zweiteiler die Fotografen. Zuvor posierte sie in einem beigen Kleid mit auffälliger Sonnenbrille.

Auch Model Kendall Jenner ist nach Venedig gereist und zeigt sich auf Instagram in mehreren glamourösen Roben. Die Schwester von Kim Kardashian düst mit dem Vaporetto von A nach B und genießt den italienischen Flair in vollen Zügen.

Ebenfalls von Armani eingeladen wurde Vittoria Ceretti. Die Italienerin ist seit rund drei Jahren mit Hollywoodstar Leonardo DiCaprio liiert. Ob der Schauspieler ebenfalls in Venedig ist, ist nicht bekannt.