Mitte August war ein 26-Jähriger im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus erstochen worden. Der Verdächtige ist geständig, sagte aber bisher nichts zu den Hintergründen.

Nach einem tödlichen Streit Mitte August in Wien-Rudolfsheim, bei dem ein 26-jähriger syrischer Staatsbürger ums Leben gekommen war, hat die Polizei nun einen 25-jährigen Landsmann des Opfers festgenommen. Der Verdächtige hat laut Polizeisprecherin Irina Steirer eine Beteiligung gestanden, machte aber zu den Hintergründen keine Angaben.

Der 26-Jährige war in der Nacht auf den 11. August in einem Innenhof beim Gaudenzdorfer Gürtel von Zeugen aufgefunden worden. Er wies mehrere Messerstiche auf. Reanimationsversuche der Berufsrettung blieben vergeblich. Die Auseinandersetzung selbst trug sich am Gaudenzdorfer Gürtel zu, es ging offenbar um Streitigkeiten im Suchtgiftmilieu, an denen mehrere Menschen beteiligt waren. Es gab auch mehrere Verletzte. Die Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt.

Festnahmeanordnung und Europäischer Haftbefehl

Die Kriminalisten forschten letztlich den 25-Jährigen als unmittelbar Tatverdächtigen aus. Der Beschuldigte hatte allerdings keinen Wohnsitz in Österreich. Gegen den Mann wurden eine Festnahmeanordnung sowie ein Europäischer Haftbefehl erlassen.

Die Beamtinnen und Beamten fanden den Verdächtigen schließlich am vergangenen Donnerstag in der Meidlinger Ratschkygasse. Gegen 16.45 Uhr wurde er festgenommen. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.