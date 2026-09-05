Der Film- und Theaterschauspieler sowie Charakterdarsteller spielte unter anderem in „Der Untergang“ und „Im Schatten der Macht“. Er wurde 82 Jahre alt.

Der deutsche Schauspieler und Charakterdarsteller Michael Mendl ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Das berichtet die „Süddeutsche Zeitung“ unter Berufung auf seine Agentin. Mendl prägte Film, Fernsehen und Theater unter anderem als General Helmuth Weidling in „Der Untergang“ oder in „Im Schatten der Macht“ in der Hauptrolle als ehemaliger deutscher Bundeskanzler Willy Brandt. Außerdem war er in TV-Filmen von ARD und ZDF und in der Netflix-Serie „Dark“ zu sehen. Seine markante, tiefe Stimme galt als sein Markenzeichen. Der Schauspieler spielte in Summe in weit über 200 Produktionen.

© IMAGO/Via Www.imago-images.de Schauspieler Michael Mendl mit Ex-Partnerin Carolin Fink

Von der Theaterbühne zum Film

Geboren wurde Michael Mendl am 20. April 1944 im westfälischen Lünen als uneheliches Kind eines katholischen Priesters. Anfangs wuchs er im Ruhrgebiet auf. Später studierte Mendl kurz in Wien - dort stand er etwa 2013 auch auf der Bühne, in einer Inszenierung von Thomas Bernhards „Vor dem Ruhestand“ am Theater in der Josefstadt -, dann ging er an die Folkwangschule in Essen. Er stand jahrelang auf Theaterbühnen.

Erst spät kam er zum Film. Da habe er wahnsinnig Glück gehabt, sagte Mendl der Deutschen Presse-Agentur in einem Interview im Jahr 2019. In Fernsehfilmen spielte er durchaus den TV-Charmeur. Aber Mendl fand, er sei kein strahlender Liebhaberheld. „Sondern ich bin ein Charakterheld. Ich spiele die schweren, auch die bösen Rollen.“

Zwei Kinder mit Carolin Fink

Mendl litt in seinem Leben mehrfach an Krebserkrankungen: 2007 überstand er Speiseröhrenkrebs, 2012 erkrankte er an Darmkrebs, 2025 wurde Hautkrebs diagnostiziert, weswegen ihm ein Teil der rechten Ohrmuschel entfernt werden musste.

Mendl lebte längere Zeit in München, später zog er nach Berlin. Laut seiner Familie sei Mendl nun „friedlich eingeschlafen“. Der Charakterdarsteller hinterlässt drei Kinder, zwei davon stammen aus der Beziehung mit der deutsch-österreichischen Schauspielerin Carolin Fink.