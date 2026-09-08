Steirische Seilbahnen investieren 76 Millionen Euro

Hitzewelle sorgte im Sommer für einen Ansturm. Seilbahnbranche will unter Druck geratene kleinere Skigebiete unterstützen. Investitionen summieren sich auf 76 Millionen Euro.

Österreichweit haben in der heurigen Sommersaison 86 Prozent der österreichischen Seilbahnunternehmen Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr erzielt – und kein einziges einen Rückgang. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Branchenumfrage der Wirtschaftskammer. Dieser Hitzesommer habe auch in der Steiermark zu deutlichen Steigerungen geführt, betont Daniel Berchthaller. Der Geschäftsführer der Reiteralm und Obmann der steirischen Seilbahner in der WKO unterstreicht, „dass viele Betriebe den Sommerbetrieb ausgebaut oder sogar neu eingeführt haben“. Hier orte man in der Branche auch noch viel Wachstumspotenzial – touristisch und ökonomisch. „Temperaturen wie wir sie in diesem Sommer erlebt haben, locken immer mehr Menschen in die kühleren Bergregionen. Die Kerninfrastruktur der Bergbahnen, wie Lifte und Seilbahnen, spielt dabei eine entscheidende Rolle.“ Für die Betriebe sei der Weg hin zum Ganzjahresbetrieb zur Abdeckung von Fixkosten ein wichtiger Schritt, hier werden auch die Familienangebote massiv ausgebaut, so Berchthaller. Als er vor knapp zehn Jahren Reiteralm-Chef wurde, lag die Zahl der sogenannten Ersteintritte (erster Durchgang eines Fahrgastes durch das Drehkreuz einer Seilbahn) im Sommer bei 17.000, „heuer werden wir erstmals 110.000 verbuchen". Allein zum Vorjahr liege das Plus bei rund zehn Prozent. Ziel sei es, dass der Sommerumsatzanteil bei größeren Betrieben in Richtung 15 bis 17 Prozent gehe. „Ich sehe aber auch Chancen für kleinere Skigebiete.“ Dafür haben die steirischen Seilbahner zu ihrer Branchentagung in Obdach auch eine Abordnung des Vorarlberger Seilbahnenherstellers Doppelmayr begrüßt. Der Weltmarktführer präsentierte Konzepte, was man auch mit Schleppliften im Sommer machen kann, beispielsweise mit Bügel-Vorrichtungen zum Bike-Transport.

„Sind unsere Nahversorger und sorgen für Nachwuchs“

Auf die teilweise stark unter Druck stehenden kleineren Skigebiete lag beim traditionellen Branchentreff ein starker Fokus. Auch in der Steiermark mussten in den vergangenen Jahren einige von ihnen aufgeben. Berchthallers Appell: „Wir wollen die kleinen Skigebiete stärken. Sie stehen nicht nur für Wertschöpfung in den Regionen, sie sind unsere Nahversorger und sorgen für Nachwuchs. Das ist der Grundgedanke, den wir verinnerlichen müssen, wir sollten da alle über unseren eigenen Tellerrand blicken.“ Dafür sei auch die Qualitätsoffensive „Hochweiß“ des Landes Steiermark ein zentraler Baustein, mit dem Fördertopf, der mit einer Million Euro ausgestattet ist, werden Investitionen in kleine und mittlere Ski- und Langlaufgebiete unterstützt.

© Imago/Manfred Siebinger Seilbahn und Mountainbiker auf der Planai

Ein großes Thema, das ebenfalls mit den Doppelmayr-Experten debattiert wurde, ist die Wiederverwertung und Nachnutzung von älterer Lift- und Seilbahninfrastruktur. „Nicht jede Anlage muss neu gebaut werden, damit ein Skigebiet technisch auf dem neuesten Stand bleibt. Eine generalüberholte Bahn kann für einen kleineren Betrieb eine realistische Möglichkeit sein, moderne Infrastruktur zu bekommen", sagt Berchthaller. Die zu den Reiteralm Bergbahnen zählende Fageralm (auf der Salzburger Seite) hat etwa kürzlich eine Anlage, die in Großarl im Einsatz war, wiederaufgestellt. „Wir haben von den mechanischen Teilen 99 Prozent wieder installiert, darunter auch zehn Stützen sowie die Tal- und die Bergstation. Man schenkt so einer gebrauchten Anlage ein zweites Leben.“ Motor, Getriebe und Steuerung wurden neu gemacht. Das sei aus Nachhaltigkeitsgründen sinnvoll, aber auch finanziell. „Auf der Fageralm hätte uns eine komplett neue Bahn 26 bis 27 Millionen Euro gekostet, mit dieser Lösung sind wir auf 13 Millionen gekommen.“ Österreichweit gab es heuer sechs Neuaufstellungen von Anlagen. Auch gebrauchte Pistengeräte und Beschneiungsanlagen lassen sich demnach gut nachnutzen: „So halten kleinere Skigebiete ihren Betrieb effizient und handeln außerdem nachhaltig, wir müssen als gesamte Branche zusammenhalten und das Image des Skifahrens hochhalten.“

Handlungsbedarf rund um Schulskikurse

Dafür sehen die steirischen Seilbahner „dringenden Handlungsbedarf“ rund um Schulskikurse. Für mehrtägige Schulveranstaltungen gilt derzeit grundsätzlich eine Mindestteilnahme von 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler einer Klasse. Außerdem gilt in den ersten beiden Klassen eine Obergrenze von 5 Stunden – länger darf ein Skiausflug nicht dauern, was etwa für Grazer Volksschulklassen schon aufgrund der Anreisezeit so gut wie unmöglich ist. „Wenn wir Kinder für den Wintersport begeistern wollen, dürfen wir den Zugang nicht unnötig erschweren“, so Berchthaller.

In Summe haben die steirischen Seilbahnen heuer 76 Millionen Euro in den Erhalt und Ausbau der Seilbahnen investiert, rechnet Oliver Käfer, Geschäftsführer der Fachgruppe Seilbahnen in der WKO, vor. Davon sind 18,5 Millionen in die Achtersesselbahn am Kreischberg geflossen – die heuer einzige neu errichtete Seilbahn. Käfer verweist auf rund 190 Seilbahnen und Lifte in der Steiermark mit insgesamt 988 Pistenkilometern und 1300 direkt Beschäftigten, 8800 Arbeitsplätze entstehen demnach zusätzlich in den Schwesterbranchen.