Zwei Verletzte bei Kollision auf der Felbertauernstraße

Bei Raneburg in Matrei in Osttirol kam es am Freitag zu einer Kollision zweier Pkw. Ein Ehepaar wurde verletzt und ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.

Am Freitag, den 4. September, ereignete sich gegen 12.50 Uhr auf der Felbertauernstraße im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol ein Verkehrsunfall mit Verletzungsfolgen. Ein 77-jähriger Österreicher war mit seinem Pkw von Matrei in Richtung Mittersill unterwegs. Mit im Fahrzeug saß seine 75-jährige Ehefrau. Auf Höhe des Straßenkilometers 9,6 geriet der Pkw aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Pkw.

Der 77-jährige Lenker und seine 75-jährige Beifahrerin erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurden beide mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges blieben unverletzt. An beiden beteiligten Pkw entstand erheblicher Sachschaden.