Übersehen haben dürfte ein Lkw-Lenker einen 22-jährigen Motorradfahrer in der Südoststeiermark. Der junge Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Freitagabend bei einem Unfall in Kirchbach in der Südoststeiermark. Ein 36-jähriger Mann wollte mit seinem Lkw auf der Kirchberger Straße direkt vor der Kreuzung mit der Kirchbacher Straße in eine Tankstelle einbiegen.

Dabei dürfte der Lenker den 22-jährigen, jungen Mann übersehen haben, der auf seinem Motorrad unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der Motorradfahrer kam zu Sturz. Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er in das Lkh nach Feldbach gebracht.