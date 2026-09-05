Bad Bleiberg: Deutscher Motorradfahrer krachte gegen Baum und stürzte in Abhang

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am späten Freitagnachmittag auf der Bleiberger Straße. Ein deutscher Urlaubsgast verlor in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine und wurde verletzt.

Am Freitag, dem 4. September 2026, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Rettungseinsatz auf der L35. Ein 62-jähriger deutscher Staatsangehöriger war mit seinem Motorrad von Bad Bleiberg kommend in Fahrtrichtung Villach unterwegs, als die Fahrt ein abruptes und schmerzhaftes Ende nahm.

In einer Rechtskurve verlor der 62-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad. Beim Versuch, die Maschine zu stabilisieren, geriet der Motorradlenker von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte ungebremst gegen einen Baum am Straßenrand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann geschleudert und kam schließlich in einem angrenzenden Abhang zu liegen.

Die umgehend alarmierten Rettungskräfte eilten zur Unfallstelle, um den Verunglückten aus dem unwegsamen Gelände zu bergen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der 62-jährige Deutsche mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.