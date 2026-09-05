Felssturz am Monviso löste gewaltige Staubwolke aus

Zunächst war bei schwierigen Bedingungen nach einem Vermissten gesucht worden. Letztlich kam aber niemand zu Schaden.

Während der Hauptsaison der Bergsteiger hat sich am 3841 Meter hohen Monviso (auch Monte Viso) im Nordwesten Italiens, unweit der Grenze zu Frankreich, ein gewaltiger Felssturz ereignet. Videos zeigen eine massive Staub- und Geröllwolke an der nordöstlichen Wand des höchsten Gipfels der Cottischen Alpen.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Menschen verschüttet wurden, rückte gegen 20 Uhr ein Hubschrauber der Bergrettung zur Vermisstensuche aus. Wegen des dichten Staubs konnten die Einsatzkräfte allerdings nicht abgesetzt werden. Zunächst war ein Wanderer abgängig, der nicht zur Schutzhütte zurückgekehrt war, berichtet „Il Fatto Quotidiano“. Die Erhebungen ergaben jedoch, dass durch den Felssturz niemand zu Schaden kam.

Sucharbeiten erschwert

Das Donnern des Felssturzes am frühen Dienstagabend war auch in Berghütten in der Umgebung deutlich zu hören, berichtet der Naturpark Monviso in einem Facebook-Beitrag. In der Nähe befindet sich die Quintino-Sella-Hütte, die Wanderern als Stützpunkt dient und auf knapp 3600 Metern liegt.

„Die Sucharbeiten wurden durch Staub und die Instabilität der Erdrutschfront erschwert, doch die bei Tagesanbruch durchgeführten Untersuchungen haben ausgeschlossen, dass Personen betroffen sind“, teilte der Naturpark mit.

Die Behörden prüften etwaige vorübergehende Sperrungen von Wanderwegen. Das Gebiet nordöstlich des Monviso gilt als sehr instabil; immer wieder kommt es zu Steinschlag. Der pyramidenförmige Berg liegt in einem grenzüberschreitenden Biosphärenreservat, das seit 2013 zum UNESCO-Welterbe zählt. Durch seine Dominanz ist der Monviso bei klarem Wetter aus weiter Entfernung sichtbar.