Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Tote und Vermisste durch Taifun "Saudel" in China

Der Taifun "Saudel" hat in China mehrere Opfer gefordert. In der chinesischen Provinz Jiangxi ist bei einem Erdrutsch infolge heftiger Regenfälle mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Elf Personen würden noch vermisst, teilten die örtlichen Behörden am Samstag mit. Bei schweren Überschwemmungen in der südostchinesischen Provinz Fujian ist laut Kathpress ein katholischer Priester ums Leben gekommen.

Die Menschen versuchen, sich vor den Wassermassen zu retten
© APA/AFP/CNS/STR
Die Menschen versuchen, sich vor den Wassermassen zu retten
PekingHochwasser