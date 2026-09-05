Tote und Vermisste durch Taifun "Saudel" in China

Der Taifun "Saudel" hat in China mehrere Opfer gefordert. In der chinesischen Provinz Jiangxi ist bei einem Erdrutsch infolge heftiger Regenfälle mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Elf Personen würden noch vermisst, teilten die örtlichen Behörden am Samstag mit. Bei schweren Überschwemmungen in der südostchinesischen Provinz Fujian ist laut Kathpress ein katholischer Priester ums Leben gekommen.

© APA/AFP/CNS/STR Die Menschen versuchen, sich vor den Wassermassen zu retten