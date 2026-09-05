Unfallflucht im Lavanttal: Alko-Lenker rammt Auto und fährt weiter

58-Jähriger wurde nach der Tat in seiner Wohnung angetroffen. Seinen Führerschein ist der Mann nun los.

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht beschäftigte am Freitagabend die Polizei im Bezirk Wolfsberg. Gegen 21:40 Uhr war ein 58-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw auf der Aussichtsstraße in St. Andrä unterwegs. Er steuerte sein Fahrzeug in Fahrtrichtung Blaiken, als es zu einem Zusammenstoß kam.

Der 58-Jährige kollidierte auf der Strecke mit dem Wagen eines anderen Verkehrsteilnehmers. Anstatt jedoch anzuhalten, den Schaden zu begutachten oder die Daten mit dem Unfallgegner auszutauschen, drückte der Mann aufs Gas. Er setzte seine Fahrt fort und beging Fahrerflucht.

Fahrerflucht

Lange währte die Flucht allerdings nicht. Die verständigten Polizeikräfte leiteten umgehend Erhebungen ein und konnten den flüchtigen Lenker wenig später an seiner Wohnadresse ausfindig machen. Dort trafen die Beamten den 58-Jährigen an und führten einen Alkomattest durch. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Der Mann wies eine schwere Alkoholisierung auf. Für den Wolfsberger hatte der Abend damit unmittelbare Konsequenzen. Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein ab und zeigten den Mann an.