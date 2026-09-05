Rohrmoos: 44-Jähriger stürzt am Schiedeck ab und stirbt

Der Deutsche war Teil einer Wandergruppe, als er am Freitagnachmittag in den Schladminger Tauern über eine Steilkante stürzte.

Am Freitag kam es in der Obersteiermark zu gleich zwei Bergunfällen mit tödlichem Ausgang. Am Vormittag war eine 22-Jährige bei einer Wanderung im Bereich des Großen Bösenstein gestorben. Ein 44-jähriger Deutscher ist danach am Freitagnachmittag auf einer Tour im Bereich des Schiedecks in den Schladminger Tauern bei Rohrmoos (Bezirk Liezen) abgestürzt und tödlich verletzt worden. Der Thüringer war gegen 15.40 Uhr als Teil einer vierköpfigen Gruppe am markierten Weg unterwegs, als er auf einer steilen Wiese zu Sturz kam. Er stürzte über eine Steilkante und schlug darunter am Gelände auf.

Seinen Begleitern war es laut Bericht der Polizei nicht möglich, im unwegsamen Gelände zum 44-Jährigen zu gelangen. Sie wählten den Notruf, der Rettungshubschrauber Christophorus 14 wurde an den Unfallort gerufen. Die Besatzung konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die anderen Mitglieder der Gruppe wurden vom Polizeihubschrauber ins Tal gebracht und von einem Kriseninterventionsteam betreut. Fremdverschulden wird ausgeschlossen.