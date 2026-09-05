Am Faaker See knattern wieder die Motoren der Harleys

Das Harley-Treffen, die "European Bike Week", findet kommende Woche von 8. bis 13. September wieder am Faaker See in Kärnten statt. Rund 100.000 Motorrad-Fans aus zahlreichen Ländern werden wieder für laut knatternde Motoren, schimmerndes Chrom, Biker-Flair und gut besuchte Gastronomie sorgen. Im Harley-Village werden Bikes ausgestellt, auch neue Modelle, Probefahrten werden angeboten, es gibt Shops und Livemusik, getoppt mit Kärntner Gastro und Kulinarik.