Donaubühne: "Da Danzer", voll weiblich interpretiert

Am 7. Oktober würde Georg Danzer 80 Jahre alt werden - wenn der Liedermacher nicht 2007 einem Krebsleiden erlegen wäre. Grund genug, die Austropop-Legende in diversen Tribut-Konzerten zu würdigen. Ein spezielles fand am Freitagabend auf der Donaubühne Tulln statt - denn ausschließlich Sängerinnen widmeten sich dem musikalischen Andenken an den viel zu früh Verstorbenen, u. a. Birgit Denk, Anna Buchegger, Monika Ballwein, Ina Regen, Ankathie Koi, Kathi Strasser und Maria Bill.