Tschechin in der Steiermark tödlich verunglückt

Eine 22-jährige Tschechin ist am Freitagvormittag in der Steiermark tödlich verunglückt. Sie war mit ihrem Vater auf dem Wandersteig zwischen dem Großen Bösenstein und dem Sonntagskarspitz (Bezirk Murtal) unterwegs, als sie gegen 11.00 Uhr zu Sturz kam und rund 150 Meter über felsdurchsetztes Gelände abstürzte. Dabei erlitt sie laut Polizei tödliche Verletzungen. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers barg die Leiche. Der Vater wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.