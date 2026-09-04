Trump spielt Iran-Krieg als "Kleinigkeit" herunter

Vor dem Hintergrund fehlender Erfolge im Konflikt mit dem Iran versucht US-Präsident Donald Trump den Krieg gegen die Islamische Republik kleinzureden. "Ich nenne es einen militärischen Konflikt, weil es für uns eine Kleinigkeit ist. Es ist keine große Sache", sagte er am Freitag in Washington, ehe er sich mit seinen vermeintlichen Erfolgen rühmte. Seit längerem versucht die US-Regierung, den Iran-Krieg zu relativieren. Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA (Archiv/Themenbild) US-Präsident Donald Trump