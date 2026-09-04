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"Pariser Vertrag": Festakt mit Van der Bellen/Mattarella
Die Unterzeichnung des "Pariser Vertrages", der die Basis der Südtirol-Autonomie bildete, jährt sich am Samstag zum 80. Mal. Aus diesem Anlass gibt es am Samstagvormittag im Kurhaus in Meran, am "Tag der Autonomie", einen Festakt, an dem auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella teilnehmen werden.
Es wird offizielle Ansprachen zu Ehren des am 5. September 1946 geschlossenen, historischen Abkommens geben, das auch als "Gruber-De Gasperi-Abkommen" bezeichnet wird - benannt nach den unterzeichnenden damaligen Außenministern Österreichs und Italiens, Karl Gruber und Alcide De Gasperi. Auch künstlerische Darbietungen stehen laut dem Land Südtirol am Programm.