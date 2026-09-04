"Pariser Vertrag": Festakt mit Van der Bellen/Mattarella

Die Unterzeichnung des "Pariser Vertrages", der die Basis der Südtirol-Autonomie bildete, jährt sich am Samstag zum 80. Mal. Aus diesem Anlass gibt es am Samstagvormittag im Kurhaus in Meran, am "Tag der Autonomie", einen Festakt, an dem auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella teilnehmen werden.

© APA/Quirinale Press Office Van der Bellen und Mattarella treffen sich am Samstag in Meran

vor 4 Minuten 4. September 2026 um 19:37 Innsbruck Geschichte +1 Außenpolitik