Mit Vater am Berg: Tochter (22) starb am Großen Bösenstein

Eine 22-Jährige stürzte Freitagvormittag bei einer Wanderung im Bereich Großer Bösenstein ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Tragischer Bergunfall am Freitag in der Obersteiermark: Eine 22-Jährige aus Tschechien war mit ihrem Vater auf dem Wandersteig zwischen dem Großen Bösenstein und dem Sonntagskarspitz unterwegs. Gegen 11 Uhr kam sie aus eigenem Verschulden zu Sturz und stürzte rund 150 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab.

Dabei erlitt die Frau tödliche Verletzungen. Sie wurde schlussendlich von der Besatzung eines Polizeihubschraubers geborgen. Ihr Vater wurde vom Kriseninterventionsteam betreut, wie die Polizei am Freitagabend bekannt gab.