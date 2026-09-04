Witze über Erdoğan: Comedian droht mehrjährige Haft

Wegen Witzen in einer im Internet viral gegangenen Show hat ein Gericht in Istanbul eine Anklage gegen den türkischen Comedian Deniz Göktaş zugelassen. Nun drohen Göktaş bis zu neun Jahre und acht Monate Haft, wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag berichtete. Die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft wirft dem 32-Jährigen unter anderem vor, Präsident Recep Tayyip Erdoğan beleidigt und die Bevölkerung zu Hass und Feindschaft angestachelt zu haben.

© APA/ROLAND SCHLAGER (Archiv-/Themenbild) Türkeis Präsident Erdoğan (r.) mit Bundeskanzler S (l.)