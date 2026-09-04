UNO stimmte für neue Weltkarten

Die UN-Vollversammlung hat eine Reform für die Verwendung neuer Weltkarten mit realistischeren Größenverhältnissen beschlossen. Eine entsprechende Resolution wurde bei der Abstimmung am Freitag von 164 Mitgliedstaaten unterstützt, die USA stimmten dagegen und sechs Staaten enthielten sich. Die von Togo und der Afrikanischen Union eingebrachte Resolution ruft internationale Organisationen und Staaten auf, künftig kartografische Darstellungen vom Typ "Equal Earth" zu nutzen.

© APA/AFP/POOL (Archiv-/Themenbild) Togos Außenminister Robert Dussey