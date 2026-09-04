Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall wurden Freitagnachmittag in St. Georgen ob Judenburg vier Personen zum Teil schwer verletzt.

Gegen 14:40 Uhr fuhr ein 50-Jähriger aus Wien mit seinem Pkw auf der Friesacher Straße (B317) von Scheifling kommend in Richtung Judenburg. Im Bereich St. Peter ob Judenburg kam er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dabei gegen einen entgegenkommenden Pkw, der von einer 37-Jährigen aus dem Bezirk Murau gesteuert wurde.

Der Pkw des Wieners wurde durch die Wucht des Anpralls wieder auf die rechte Fahrspur zurückgeschleudert und kollidierte dort mit einem Motorrad eines 23-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Der Motorradfahrer kam zu Sturz und wurde schwer verletzt.

Großeinsatz am Nachmittag

Auch der 50-Jährige und seine 63-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Ein Elfjähriger, der im Pkw der 37-Jährigen mitgefahren war, erlitt leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst bzw. vom Rettungshubschrauber in Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehren St. Georgen und St. Peter ob Judenburg standen mit insgesamt vier Fahrzeugen und 18 Personen im Einsatz.