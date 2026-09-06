Steirer warten auf 10.794 Katarakt-Operationen: Kritik am System

Neue, umstrittene Warteliste für „Grauer Star“-Patienten: Tausende Steirer warten bis zu 45 Wochen. Private liefern sich Wettrennen um zusatzversicherte Patienten.

Eine Umstellung beim Termin- und Wartelisten-Management sorgt für schwere Irritationen bei den steirischen Augenärzten, während Tausende Steirerinnen und Steirer monatelang auf ihren Termin für die Kataraktoperationen - umgangssprachlich grauer Star - warten.

Die Wartezeiten sind nach wie vor beträchtlich, der Kleinen Zeitung liegen die aktuellen Zahlen vor. 5647 vorgemerkte Termine von Patientinnen und Patienten zählt man am LKH Uniklinikum Graz in drei unterschiedlichen Dringlichkeitsstufen, mit Wartezeiten zwischen 25 und 45 Wochen. Im LKH Hochsteiermark stehen 5147 Termine auf der Liste (Wartezeit zwischen 22 und 44 Wochen).

Ausgegangen ist die Umstellung des Wartelisten-Managements von der Kages selbst. Für die Patienten bedeutet das laut steirischen Augenärzten: Sie erhalten nur noch eine Anmeldebestätigung, aber keinen fixen Termin. Auch die Ärzte, die die Patienten anmelden, sehen keinen fixen Termin mehr, sondern nur noch eine ungefähre Wartezeit.

Augenärzte kritisieren die neue Warteliste: Mehr Bürokratie, keine Verbesserung bei Wartezeiten

Auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt die Fachgruppenobfrau Elisabeth Sochor-Micheler die Irritationen unter den Augenärzten. Sie sagt: „Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Für die Augenabteilungen in den Spitälern bedeutet es eine massive Mehrarbeit, weil alle Patienten nach der Anmeldung noch einmal mit dem genauen Termin angeschrieben werden müssen. Das ist ein massiver bürokratischer Mehraufwand. Die Zeit sollte man lieber für die Patientinnen und Patienten verwenden.“

Und: „Man hätte lieber das Computersystem verbessern sollen, damit reale Termine ausgespielt werden können – so werden die Patientinnen und Patienten nur einer der Dringlichkeitsgruppen zugeteilt und sie bekommen eine geschätzte Wartezeit. Das ist einfach nicht gut.“ Nachsatz: „Das ist eine Verschleierung, eine Intransparenz, und es wird mit den Wartezeiten nicht besser.“ Hintergrund für die Änderung? Laut Sochor-Micheler deshalb, da es immer wieder Beschwerden über „Phantasietermine“ gegeben habe.

Kages zu den neuen Wartelisten: „Kein Verstopfen des Systems mehr“

Die Kages sieht das freilich anders: Zur „einheitlichen Information der Patient*innen und der niedergelassenen Augenfachärzt*innen sei ein entsprechendes Formular entwickelt worden, mit dem Ziel einer möglichst verlässlichen und transparenten Kommunikation gegenüber den Patient*innen“. Damit vermeide man „Lücken und damit eine inakzeptable Auslastung der OP-Slots“ und könne besser auf „Unwegsamkeiten, die durch akute Erkrankungen oder geänderte Willensbildungen entstehen, reagieren“.

Weiters haben auch Inkonsequenzen in der Anmeldelogik zu einem „Verstopfen“ des Systems geführt, sodass der „Vormerktermin keinen Bezug zur definitiven Wartezeit aufwies“. Manche Operationen würden auch schneller durchgeführt, heißt es.

Warten auf OP-Termin

Das mag alles sein: Aber Tausende Steirerinnen und Steirer warten auf einen OP-Termin. Selbst wenn nicht akut operiert werden muss: Die Wartezeiten sind nach wie vor schwer zumutbar. Viele weichen mit Zusatzversicherungen oder sogar als Selbstzahler auf Sanatorien und Institute aus, die aus dem Mangel ein Geschäftsmodell gebaut haben. Siehe Graz, wo sich Anbieter und Sanatorien ein Wettrennen um die Patientinnen und Patienten liefern – und es wird sogar geklagt.

Ein Auge bei der Kataraktoperation kostet bis zu 3300 Euro – bei 15 Minuten OP-Zeit

Das Sanatorium Hansa zum Beispiel hatte beim Umbau ursprünglich ein gynäkologisches Ordinationszentrum in großen Räumlichkeiten geplant – mitten im Bau wurde kurzfristig umdisponiert und diese Räumlichkeiten für ein Augenzentrum adaptiert. Die Katarakt-Operationen und das Augenzentrum bringen offenbar mehr als die Gynäkologie.

Heute stehen laut eigener Aussage 2500 Katarakt-Operationen pro Jahr am Plan, je OP und Auge liegt man bei einem Preis von 3300 Euro. Geübte Belegsärzte operieren pro Stunde drei bis vier Augen, rechnet man das auf sieben Arbeitsstunden hoch, steht unterm Strich ein guter Stunden-Umsatz. Für den Arzt bleibt freilich ein Bruchteil dieser Summe. Insider gehen von rund 500 Euro brutto pro Auge aus – für rund 15 Minuten Arbeit pro Auge.

Prozess mit der Ärztekammer

Die „Augenklinik Steiermark“, genauso eine Anlaufstelle für Kataraktoperationen, ist zwar im Vollbetrieb, muss aber mit der Ärztekammer prozessieren. Im Wettbewerb sind harte Bandagen notwendig. Oberflächlich geht es um ein Detail: „Nämlich um unseren Namen. Die Ärztekammer hat uns verklagt und wirft uns vor, dass wir den Anschein erwecken, die Uniklinik zu sein, und dass wir in der ganzen Steiermark tätig sind. Dabei wurden wir sanitätsbehördlich genehmigt, samt Namen“, heißt es seitens der Augenklinik, die sich im Besitz des Augenheilkundenetzwerks Sanoptis und von drei Ärzten befindet. Man wolle bis zur letzten Instanz gehen. Hier kostet die Katarakt-Operation eines Auges 2450 Euro.

Immer mehr Selbstzahler kommen in die Sanatorien

Andere Anbieter und Sanatorien drängen genauso ins lukrative Geschäft mit Katarakt-Operationen, weil die allgemeine Versorgung diese Lücke offenlässt, anstatt sie selbst mit längeren OP-Zeiten zu füllen. Aber dafür fehlen Ärzte und Geld. Aufgrund der Wartezeiten kommen auch immer mehr Selbstzahler in die Zentren, die die Wartezeiten nicht mehr akzeptieren, sagen die Anbieter.