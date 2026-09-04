Der Osttiroler ist in der Gesamtwertung weiter Dritter, sein Teamkollege Mühlberger musste nach einem Sturz aufgeben. Wout Van Aert gewann am Tag der Ausreißer.

Wout van Aert hat bei der diesjährigen Vuelta seinen ersten Tagessieg geholt. Der Belgier setzte sich auf der 13. Etappe über 192,8 km nach Loja aus einer Ausreißergruppe im Zielsprint gegen den Franzosen Valentin Paret-Peintre durch. Van Aerts Visma-Teamkollege Matthew Brennan begnügte sich mit dem dritten Platz. In der Gesamtwertung blieb alles beim Alten: Der Spanier Enric Mas trägt das Rote Trikot weiter 1:45 Minuten vor Primoz Roglic und 2:06 Minuten vor Felix Gall.

Gall kam mit dem Hauptfeld mit drei Minuten Rückstand im Ziel an. Der Vorsprung des Osttirolers auf den viertplatzierten Richard Carapaz beträgt 1:47 Minuten. Der Decathlon-Kapitän verlor mit Gregor Mühlberger jedoch einen wichtigen Helfer. Der formstarke Niederösterreicher kam nach rund 30 km zu Sturz, probierte es noch einmal, musste aber in Folge aufgeben. Mühlberger lag vor der Etappe als Gesamt-Neunter auf dem Weg zu einer Top-Ten-Platzierung.

Der 32-Jährige hat sich laut ersten Informationen eine Kopfblessur zugezogen. Gemäß einem Decathlon-Sprecher besteht bei Mühlberger der Verdacht einer Gehirnerschütterung. Der Sieger der Österreich-Rundfahrt führte Gall wie schon beim Giro auch in Spanien über die Berge.

Van Aert und Paret-Peintre hatten sich rund vier Kilometer vor dem Ziel aus einer neunköpfigen Fluchtgruppe abgesetzt. Der Sprint war eine klare Sache für den Klassiker-Spezialisten, der den insgesamt vierten Etappensieg bei der Vuelta in seiner Karriere holte. Brennan griff nach bisher drei Etappensiegen bei dieser Tour nicht in die Entscheidung ein.

Am Samstag steht die nächste schwere Bergankunft auf dem Programm. Mas geht als Favorit in den 154,9 Kilometer langen Abschnitt zur Sierra de La Pandera. Der 11,8 Kilometer lange Schlussanstieg weist eine durchschnittliche Steigung von 7,5 Prozent auf.