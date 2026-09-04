Castingaufruf: Menschen ab 18 für Theaterproduktion gesucht

Das „klagenfurter ensemble“ sucht Menschen aller Altersstufen ab 18 Jahren für „Las Weinberge“ von Effe U. Knust. Geprobt wird ab dem 17. Oktober, melden kann man sich bis 1. Oktober.

Für die Produktion „Las Weinberge“ von Effe U. Knust in der theaterHALLE11 sucht das klagenfurter ensemble Laienschauspieler (keine Profischauspieler!) aller Altersklassen (ab 18 Jahren) und Kulturen. Der Aufruf wendet sich an Menschen, die gerne in einer professionellen Theaterproduktion mitmachen würden und Lust haben, auf einer Bühne zu stehen. Das Stück verwebt autobiografische Reha-Erfahrungen mit literarischen Krankheitsnarrativen und stellt Fragen nach Gesundheit, gesellschaftlichen Normen und weiblicher Selbstbestimmung. Geprobt wird ab dem 17. Oktober. Premiere ist am 4. November (Vorstellungen bis zum 21. November). Regie führt Anja M. Wohlfahrt.

Alle sind willkommen

„Dick, dünn, groß, klein, Berufstätige, PensionistInnen“ – alle sind willkommen. Vorerfahrung ist nicht erforderlich. Zuverlässigkeit und Bereitschaft zur Teilnahme an Proben und Aufführungen sowie das Interesse an Theater und Performance werden vorausgesetzt. Koordiniert wird das Kennenlern-Casting von Produktionsleiterin Susanna Buchacher.

Bewerbung bis 1. Oktober

Wer Interesse hat mitzumachen, kann sich per E-Mail bis zum 1. Oktober für das gemeinsame Kennenlernen am 8. Oktober in der theaterHALLE11 am Messeplatz 1 in Klagenfurt anmelden. Bitte Name, Alter und Telefonnummer angeben, sowie ein Foto mitschicken! Nach der Anmeldung bekommen Interessierte eine E-Mail mit den wichtigsten Infos.

Anmeldung an: buchacher@klagenfurterensemble.at