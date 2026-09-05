Im VW-Konzern ist kein Platz mehr für Kompromisse

VW-Konzernchef Oliver Blume und Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch zogen die Volkswagen-Konzernrettung durch: Das macht sie auch angreifbar.

Es ist einer der größten Coups der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Im Volkswagenkonzern, der sich über Jahrzehnte selbst lähmte und in dem ohne faule Kompromisse kein Wandel möglich war, hat die Arbeitgeberseite den Betriebsrat und die Politik an die Wand gespielt.

Der Weg dorthin, eine Anleitung wie aus einem Machiavelli-Lehrbuch. Das Drohszenario des Untergangs trotz der Milliardengewinne zog, weil die Welt eine andere geworden ist. Die Autoflutwelle aus China, US-Zölle, ein schrumpfender europäischer Markt – da bleibt kein Platz für Kompromisse.

Konzernchef Oliver Blume, den viele schon am Abstellgleis sahen, weil Topmanager vor ihm mit viel harmloseren Vorschlägen in der VW-Konzernwelt krachend gescheitert waren, spielte sein ganzes Repertoire als Menschenfänger aus. Sagen, was ist, und gleichzeitig eine Lösung anbieten, auch wenn sie wehtut. 110.000 Menschen verlieren ihren Job. Sein kongenialer Partner: VW-Konzernaufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch, der gleichzeitig Vorstandschef der Porsche Holding SE ist. Hier liegt die Mehrheitsbeteiligung der Familien Porsche und Piëch am Volkswagenkonzern, sie mussten zuletzt Milliarden abschreiben. Auch deshalb war der Druck so hoch.

Betriebsrat und Politik mussten zustimmen, es blieb ihnen nichts anderes übrig. Darin liegt das Konfliktpotenzial der Zukunft: Blume und Pötsch werden beweisen müssen, dass es der richtige Weg ist.