Bürgermeister soll Unfallzahlen für ein Radargerät gefälscht haben

Die italienische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Bürgermeister eines Ortes im Veneto weil er die Unfallstatistik erhöhte, um an ein Radargerät zu kommen.

In Tribano nahe Padua (Region Veneto) muss sich der Bürgermeister demnächst vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Padua beschuldigt ihn, die Unfallstatistik verfälscht zu haben. Der Grund: Er wollte mehrere Radargeräte in seiner Gemeinde genehmigt bekommen. Voraussetzung dafür ist in Italien aber eine hohe Unfallhäufigkeit. Die erste Verhandlung ist für Jänner angesetzt, wie die Zeitung „Il Gazzettino“ berichtet.

Um die Genehmigung für das Radargerät zu erreichen, reichte er ein Dokument ein, das für den Zeitraum von 2016 bis 2020 insgesamt 22 Unfälle mit 35 Verletzten auf der viel befahrenen Regionalstraße 104 („Monselice-Mare“) auswies. Ursprünglich strebte der Bürgermeister damit sogar zwei Geräte an. Die Behörde akzeptierte die Zahlen, im August 2023 wurde schließlich ein Radargerät installiert.

Die Opposition im Gemeinderat schöpfte – aus völlig anderen Motiven – Verdacht, als im Budgetplan für 2024 Einnahmen von einer Million Euro aus Bußgeldern vorgesehen waren. Will der Bürgermeister die Gemeindekasse auf Kosten der Autofahrer sanieren, lautete die Unterstellung. Ein Abgleich mit den offiziellen Daten der Region Veneto ergab für denselben Zeitraum lediglich zehn Unfälle mit 19 Verletzten. Daraufhin erstatteten die Oppositionspolitiker Anzeige.

Ein „Fleximan“ setzte dem Radar ein Ende

Der Bürgermeister bestreitet die Vorwürfe. Er habe zum Schutz der Bevölkerung gehandelt, da die Straße gefährlich sei. Zudem hätte nicht er persönlich, sondern Beamte der zuständigen Behörde die Unfallstatistik unterzeichnet.

Übrigens: Das besagte Radargerät ist mittlerweile verschwunden. Im Oktober 2023 sägte ein bislang Unbekannter den Metallmasten ab und zerstörte das Gerät. Es dürfte sich um einen Nachahmer des „Fleximan“ handeln, der in Italien bereits mehrere Radarkästen mit einem Metallschneider umgefällt hat.