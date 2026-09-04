Der Unfall ereignete sich Freitagvormittag. Der Rollstuhlfahrer und der Pkw-Lenker wurden verletzt. Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in Klagenfurt nach Zeugen. Freitag gegen 11 Uhr war ein 42-jähriger Pkw-Lenker auf der Ebentaler Straße in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Auf Höhe des Hauses 184 kam es zum Zusammenstoß mit einem 66-jährigen Rollstuhlfahrer. Nach Angaben des Pkw-Lenkers sei ihm zunächst ein Bus entgegengekommen. Unmittelbar dahinter sei der 66-Jährige mit seinem Elektrorollstuhl plötzlich von links kommend vor seinem Fahrzeug aufgetaucht. Trotz eingeleiteter Vollbremsung, konnte der 42-Jährige einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Sowohl der Rollstuhlfahrer als auch der Pkw-Lenker wurden bei dem Unfall verletzt und von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, mögen sich bei der Verkehrsinspektion unter 059133/2588 melden.