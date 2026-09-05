Kurz nach der Angelobung arbeitet die Opposition schon an einem Misstrauensantrag gegen Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Einbringen will ihn die FPÖ, fix ist aber noch nix.

Ein Wort macht in den Gängen des Grazer Rathauses die Runde: Misstrauensantrag. Kurz nach der feierlichen Angelobung von Elke Kahr (KPÖ) zur Bürgermeisterin durch Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) wollen dessen Grazer Parteifreunde der Bürgermeisterin gleich ihr Misstrauen aussprechen. Im blauen Klub überlegt man derzeit intensiv, diesen Schritt zu setzen. Auslöser sind das Finanz-Dilemma und die plötzlich verhängte Budgetsperre diese Woche. Landtagsklubchef Marco Triller sprach gar „vom größten Wählerbetrug der Zweiten Republik“.

Ob man diesen Schritt geht, ist aber noch nicht fix. Was aber fix ist: Die FPÖ hat sich schon Verbündete gesucht. Dem Vernehmen nach wäre die gesamte Opposition mit an Bord. Um den Misstrauensantrag einzubringen, braucht es laut Statut der Stadt Graz mindestens ein Viertel aller Gemeinderäte – also mindestens zwölf Unterschriften. Die FPÖ alleine hat nur sechs.

Bei Misstrauensantrag: Sondersitzung binnen acht Tagen

Kommt es zum Antrag, muss binnen acht Tagen ab Einbringung eine Sondersitzung des Gemeinderates stattfinden. Dort wird der Antrag abgestimmt – und mit einfacher Mehrheit angenommen oder abgelehnt. Es wäre der erste Belastungstest für die Portugal-Koalition aus KPÖ und Grün und die Frage, ob die knappe Mehrheit von 25 zu 23 hält. Realistischerweise kann man aber davon ausgehen.

Es wäre übrigens der zweite Sondergemeinderat für einen Misstrauensantrag. Die Premiere musste der damalige Vizebürgermeister Mario Eustacchio (damals FPÖ) über sich ergehen lassen. Die vereinte Opposition sprach ihm 2019 das Misstrauen aus, weil er sich damals – anders als Vizekanzler Heinz-Christian Strache – nicht von der extrem rechten Bewegung der Identitären distanzieren wollte. Heute sind die Bande zwischen FPÖ und Identitären eng. Die schwarz-blaue Koalition hielt damals diesem Belastungstest stand, der Misstrauensantrag wurde mit 27 zu 19 abgelehnt.