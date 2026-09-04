Feuer brach in felsigem Gelände bei Kötschach-Mauthen aus

In Laas brach am Freitagvormittag ein Waldbrand aus. Rund 90 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden.

Am Freitag kam gegen 10 Uhr im Bereich Laas in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen zu einem Waldbrand. Das Feuer brach in unwegsamem und felsigem Gelände aus. Entdeckt wurde der Brand von einem Passanten, der umgehend den Notruf absetzte. Bei einem anschließenden Erkundungsflug wurde festgestellt, dass etwa zwei bis drei Bäume vom Brandgeschehen betroffen waren. Aufgrund des schwer zugänglichen Geländes konnte die unmittelbare Brandursache zunächst nicht festgestellt werden. Gegen 14.30 Uhr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Danach führten die Einsatzkräfte noch Nachlöscharbeiten im Bereich des Waldbodens durch. Eine konkrete Gefährdung für Personen bestand laut Einsatzkräften nicht.

Im Einsatz standen neben der Polizei und der Bergrettung Kötschach-Mauthen die Feuerwehren Laas, Kötschach-Mauthen, St. Jakob im Lesachtal, Birnbaum, Würmlach, Dellach/Gail, Grafendorf/Gundersheim und Kirchbach. Insgesamt waren rund 90 Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen beteiligt. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte aus der Luft vom Polizeihubschrauber „Libelle Lima“. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom zuständigen Bezirksbrandermittler geführt.