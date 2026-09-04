„Grüß Gott und Danke!“: Edlseer-Fritz startet Dreitagesparty zum 50er

Mit einer großen Charity-Tour von Birkfeld nach Bad Waltersdorf startete das dreitägige Thermenfestival der Edlseer. Hunderte Harleys und Puch-Fahrzeuge versammelten sich bei der Edlseer-Alm.

Von Wien, Ober- und Niederösterreich, ja sogar aus Tirol sind die Edlseer-Fans angereist, um Frontman Fritz Kristoferitsch zu seinem 50. Geburtstag zu gratulieren. Sie alle wollen zusammen mit seinen Musikerkollegen Manfred Maier und Andreas Doppelhofer das große dreitägige Thermenfestival in Bad Waltersdorf rocken.

Zum großen Auftakt versammeln sich am Freitagnachmittag hunderte Harleys und Puch-Fahrzeuge rund um die Edlseer-Alm in Birkfeld. „Wir sind aus Wien gekommen. Das Festival war mein Geschenk zum runden Geburtstag", erzählt eine Besucherin, die mit ihrem Ehemann gekommen war.

1 / 73 Klicken Sie sich durch die Bilder des Auftakts in Birkfeld! © KLZ / Julia Kammerer

Während das Paar gemütlich auf einer Bank auf das Musiktrio wartet, wird die Wiese vor dem Spielplatz allmählich voller und voller. Ein Zweirad nach dem anderen fährt ein. Mitglieder von Clubs und Vereinen aus der gesamten Steiermark sind angereist. Darunter etwa auch die Puch-Haflinger-Freunde aus Hohenau an der Raab. An vorderster Front: Robert Harrer mit seinem knallorangen Steyr-Puch Haflinger auf dem sogar schon Formel-1-Star Max Verstappen Platz nahm.

1 / 9 Manfred Maier, Fritz Kristoferitsch und Andreas Doppelhofer vor der Abfahrt in Birkfeld. © KLZ / Julia Kammerer

Und plötzlich werden Handys gezückt, Hände in die Luft gestreckt und wie verrückt gewinkt. Fritz Kristoferitsch marschiert ein: „Grüß Gott und danke an euch alle“, sagt er, posiert für Fotos und bahnt sich einen Weg in die Hütte. Auch Manfred Maier und Andreas Doppelhofer befinden sich mittlerweile in der Menge.

Lose für den guten Zweck

Im Mittelpunkt des Freitags stehen aber nicht nur die Edlseer oder die kontrastreiche Mischung zwischen Harley und Puch, sondern der gute Zweck. 50 Preise im Gesamtwert von 50.000 Euro werden verlost. Eine Harley, ein Puch-Moped sowie das Rennrad von Race-Across-America-Finisher Thomas Mauerhofer im Wert von 15.000 Euro sind die Hauptpreise.

„Ein Drittel geht an die steirische Kinderkrebshilfe, ein Drittel an den Harley-Davidson Charity-Verein, der an muskelerkrankte Kinder spendet, und ein Drittel an den Puch-Verein, der das Geld einer bedürftigen Familie aus der Steiermark zukommen lässt", sagt Kristoferitsch durchs Mikrofon und bittet die zahlreichen Edlseer-Fans darum, Lose für den guten Zweck zu kaufen.

Mit welchen Erwartungen starten die drei in dieses Fan-Wochenende? „Unser Ziel ist erreicht, wenn Sonntag ist und wenn alle gemütlich das Zelt verlassen haben und nichts passiert ist. Wenn das Fest so wird, wie das Wetter ist, dann wird das mega", sagt der Edlseer-Frontman. Für das Trio geht es mit einem Steyr-Puch Pinzgauer gefolgt von hunderten Motorrädern nach Bad Waltersdorf.

Dort spielen am Freitag niemand geringeres als die „Stoakogler“ aus Gasen sowie die „Zellberg Buam“ auf. Am Samstag kommen die „Kastelruther Spatzen“. Am Sonntag wird beim 30. Fanwandertag durch die oststeirische Hügellandschaft marschiert und Semino Rossi tritt auf. Der Freitag und auch der Samstag sind bereits ausverkauft. Restkarten gibt es noch für den Sonntag – auf Ö-Ticket oder an der Abendkasse.