Politische Einigung fix: Neun Bezirksvorsteher für KPÖ, acht für ÖVP

Mit St. Peter hat man sich auch im letzten noch fehlenden Bezirk geeinigt: Die jeweils stimmenstärkste Partei wird den Bezirksvorsteher stellen, und zwar für volle fünf Jahre.

Keine Rochaden, kein Farbenspiel nach Koalitionslehre, stattdessen ein Vorsitz für volle fünf Jahre. KPÖ und ÖVP haben sich darauf verständigt, den jeweils Stimmenstärksten bei der Wahl zum Bezirksvorsteher zu machen. Das gilt jetzt auch für St. Peter, wo es zuletzt angesichts mancher Vorkommnisse in der Vorperiode und eines Wechsels an der Spitze nach der Wahl noch offen war: Georg Schröck-Weikhart zog ja für die ÖVP in den Gemeinderat, im Bezirk ist daher Erich Kickenweitz die neue Nummer eins.

Zuletzt ging es in St. Peter immer wieder sehr emotional zu, man hat sich nun aber ausgesprochen. Damit ist Kickenweitz der designierte Bezirksvorsteher – einer von acht ÖVP-Politikern: Neu sind Meinhardt Schweditsch in Mariatrost und Christian Jelesic in Andritz, Josef Schuster in Ries und Peter Mayr in Waltendorf, Karl Christian Kvas in Liebenau, Helmuth Scheuch in Puntigam und Walter Wurm in Straßgang werden im Amt bestätigt.

In den restlichen neun Bezirken hat die KPÖ die Nase vorn: Imela Kühnelt übernimmt die Innere Stadt, Andreas Nitsche bleibt in St. Leonhard, Hanno Wisiak in Geidorf, Christian Carli in Lend, Michael Eigner-Rothe übernimmt in Gries, Lukas Hartleb in Jakomini, Lukas Mayer in Gösting – obwohl dort die KPÖ ein Mandat mangels Kandidaten nicht besetzen kann –, Karin Gruber bleibt in Eggenberg, Stephan Kraus ist neu in Wetzelsdorf.

Die konstituierenden Sitzungen in den Bezirken starten ab 21. September.