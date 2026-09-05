Eggersdorfer Philipp Vidovic lief um Gleisdorf 100 Kilometer an einem Tag

Der 28-jährige Philipp Vidovic aus Eggersdorf absolvierte 100 Kilometer in 13:15 Stunden. 37 Läufer begleiteten ihn auf seinen Runden durch Gleisdorf und Hofstätten an der Raab.

100 Kilometer an einem einzigen Tag – dieser Herausforderung stellte sich der 28-jährige Fitness- und Performance-Coach Philipp Vidovic aus Eggersdorf bei Graz. Auf einer 6,5 Kilometer langen Runde durch Gleisdorf und Hofstätten an der Raab erreichte er sein Ziel nach 13 Stunden und 15 Minuten.

Die Aktion war kein Wettkampf, sondern eine persönliche Challenge. Über Instagram rief der ehemalige Bank-Filialleiter, der sich 2024 als Fitness- und Performance-Coach selbstständig machte,, dazu auf, ihn auf einzelnen Runden und Teilstrecken zu begleiten.

© Michael Kapfer Trotz Hitze und extremer körperlicher Belastung war für den 28-Jährigen Aufgeben keine Option

Insgesamt schlossen sich 37 Läuferinnen und Läufer Vidovics persönlicher Ultramarathon-Challenge an. Einige reisten dafür sogar aus Niederösterreich, Hartberg und Jennersdorf an.

„Wollte auch andere inspirieren“

Bei den gemeinsamen Verpflegungsstopps wurden auch persönliche Meilensteine gefeiert: Mehrere Teilnehmer absolvierten ihren ersten Halbmarathon, Marathon oder 10-Kilometer-Lauf. Trotz sommerlicher 27 Grad und zunehmender körperlicher Belastung war Aufgeben für Vidovic keine Option. Besonders emotional war für ihn die letzte Runde, die er gemeinsam mit seiner Verlobten Laura lief.

© Michael Kapfer Große Freude nach dem Zieleinlauf

Sie unterstützte ihn während der gesamten Vorbereitung und Organisation der Lauf-Challenge. „Ich wollte nicht nur mich selbst herausfordern, sondern auch andere inspirieren, über sich hinauszuwachsen und ihre Grenzen zu überwinden“, blickt Vidovic auf seinen erfolgreichen 100-Kilometer-Tag zurück.