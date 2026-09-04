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Russische Drohne trifft Geheimdienst-Hauptquartier in Kiew
Eine russische Drohne hat am Freitag das Hauptquartier des ukrainischen Geheimdienstes SBU im Zentrum von Kiew getroffen. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte daraufhin Vergeltung an. Er habe den Befehl erteilt, eine angemessene und spürbare Antwort vorzubereiten, die dem Angriff möglichst entspreche, teilte Selenskyj auf Telegram mit. Die Drohne sei direkt auf das Büro des SBU-Chefs in dem Gebäude in der Wolodymyrska-Straße gerichtet gewesen.