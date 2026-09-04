Russische Drohne trifft Geheimdienst-Hauptquartier in Kiew

Eine russische Drohne hat am Freitag das Hauptquartier des ukrainischen Geheimdienstes SBU im Zentrum von Kiew getroffen. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte daraufhin Vergeltung an. Er habe den Befehl erteilt, eine angemessene und spürbare Antwort vorzubereiten, die dem Angriff möglichst entspreche, teilte Selenskyj auf Telegram mit. Die Drohne sei direkt auf das Büro des SBU-Chefs in dem Gebäude in der Wolodymyrska-Straße gerichtet gewesen.

© APA/AFP This photograph shows smoke in the sky after Ukrainian air defence fired at Russian drone above Kyiv during a Russian drone strike on the Ukrainian capital on August 30, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)