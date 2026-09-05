Bei Claudia Stöckl: Mittermeier über das Loch in seinem Herzen

Comedian Michael Mittermeier ist Claudia Stöckls erster Frühstücksgast auf Ö3 nach der Sommerpause. „Ich habe bis heute ein Loch in meinem Herzen und das wird auch nie zugehen“, gesteht er.

Claudia Stöckls Urlaub ist vorbei, sie deckt wieder den Tisch – zum Auftakt am 6. September ab 9 Uhr für Comedian Michael Mittermeier. Der 60-Jährige spricht auf Ö3 über Finanzen, Leistungsdenken und Seelenschmerzen. Mit Wien verbindet ihn sein „Lucky Punch Comedy Club“ im Café Prückel. „Meine Frau und ich haben den Club vor allem aufgemacht, um junge Talente zu fördern, aber wir haben natürlich auch einen Apparat zu bezahlen. Der Raum ist für 160 Leute genehmigt, da kannst du nicht reich werden“, sagt Mittermeier, geboren in Oberbayern.

Er öffnet sich auch privat auf Ö3 – indem er sein Elterndasein thematisiert und über die Freude an Tochter Lilly, die ihren Schulabschluss gemacht hat, spricht: „Sie ist ein wunderbarer Mensch geworden und will sich jetzt einmal ausprobieren.“ Der Gedanke an seine Kinder, die es nicht ins Leben geschafft haben, ist allerdings auch immer wieder präsent. Seine Frau Gudrun hatte zwischen 2001 und 2007 vier Fehlgeburten, bevor Lilly zur Welt kam. „Ich habe bis heute ein Loch in meinem Herzen und das wird auch nie zugehen“, gesteht er.

Fans können sich den 24. Juni 2027 vormerken: Da gastiert Mittermeier auf den Grazer Kasematten mit dem Programm „OLDBOY … sind wir bald da?“ Immerhin feiert er schon sein 40-jähriges Bühnenjubiläum! Sein Rat an den Nachwuchs lautet: „Spielen, spielen, spielen – egal wo und wie! Nur dann wird man besser.“