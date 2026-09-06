Beim Großen Preis von Monza dominiert traditionellerweise Ferrari-Rot unter den Fans. Der WM-Führende Kimi Antonelli macht der Scuderia in seiner Heimat Italien nun aber Konkurrenz.

Unvergessen sind die Bilder vom 1. September 2024 noch bei allen Fans der Scuderia. Charles Leclerc, der Prinz aus dem Hause Maranello, feierte nach 2019 seinen zweiten Heimsieg für den traditionsreichen Rennstall auf dem „Autodromo Nazionale Monza“ und die Tifosi färbten die Start-Ziel-Gerade bei der Siegerehrung Ferrari-Rot. Ja, ein jeder Rennsieg in der Königsklasse ist eine Meisterleistung an sich. Als Pilot mit dem schwarzen Pferd auf der Brust ist ein Erfolg im italienischen Motorsport-Mekka aber noch einmal eine ganz andere Geschichte, was nicht nur die Bilder der damaligen Siegerehrung zeigen.

Wer so etwas einmal erlebt hat, möchte es wiederholen. „Ein Sieg in Monza“, erklärte der Monegasse, „würde die ganze harte Arbeit, die wir hineinstecken, lohnenswert machen.“ Während der 28-Jährige seinen Heimsieg für Ferrari errungen hat, wartet Lewis Hamilton noch darauf. Wie ungebrochen die Begeisterung für den siebenfachen Weltmeister in Rot ist, zeigte ein Auftritt in Mailand, bei dem Tausende Tifosi dem Scuderia-Duo zujubelten. Der Brite holte daraufhin kurzerhand seine Mutter mit auf den Balkon, die schnell zum absoluten Fanliebling avancierte. Im Vorjahr nur auf Rang sechs, sehnt Hamilton ein Erfolgserlebnis für Ferrari beim Heimspiel herbei. „Es ist eine Ehre und ein Privileg, als Ferrari-Fahrer nach Italien zu kommen zu einem so legendären Rennen. Ich erlebe diesen besonderen Moment nun schon zum zweiten Mal, und ich glaube nicht, dass man sich jemals daran gewöhnen kann.“ Balsam für die über Jahre geschundene Seele der Tifosi, die in diesem Jahr aber vor einer schweren Entscheidung stehen.

© AFP/Marco Bertorello Antonelli setzt schon beim Helmdesign in Monza ganz auf Italien

Denn mit dem WM-Führenden Kimi Antonelli gibt es plötzlich Konkurrenz im Kampf um das italienische Fan-Herz. Der authentische Mercedes-Youngster zählt außerhalb Italiens zu den absoluten Lieblingen und wird in seiner Heimat mittlerweile quasi heldenhaft verehrt. Einziger Dämpfer: Nach einem Motorentausch muss der 20-Jährige von ganz hinten starten, weshalb sich die Chancen auf den ersten Heimerfolg verringern. „Ich gehe die Sache definitiv mit einer anderen Einstellung und Denkweise an, und ich habe das Gefühl, dass ich das Wochenende viel mehr genießen kann“, erklärte der WM-Führende. Wieso sich das Team von Toto Wolff ausgerechnet beim prestigeträchtigen Rennen in Monza für den Wechsel entschied, hat rein sportliche Gründe. Auf dem Rundkurs gibt es vergleichsweise viele Überholmöglichkeiten, weshalb Antonelli mit dem pfeilschnellen Mercedes durch das Feld pflügen könnte.

Für den Sieg wird es trotz Mercedes-Power wohl nicht reichen, weshalb die Hoffnungen der meisten Tifosi an diesem Rennwochenende auf den Mannen in Rot ruhen. Im Qualifying präsentierte sich die Scuderia aber nicht ganz von ihrer besten Seite, Charles Leclerc startet aus Reihe zwei und Position vier unmittelbar vor Teamkollege Hamilton. Es ist schon fast Tradition, dass Ferrari mit vielen Upgrades zum Heimspiel kommt, um den Fans etwas ganz Besonderes zu bieten. So auch in diesem Jahr, in dem etwa am Motor geschraubt wurde. „Das Feld liegt extrem dicht beisammen. In diesem Jahr dreht sich alles um kleine Verbesserungen“, gibt sich Teamchef Frederic Vasseur kämpferisch. Gelingt der Scuderia der ganz große Coup, während Antonelli aufgrund des Motorenwechsels Punkte liegen lässt, bekämen die Titelträume neuen Auftrieb. Aber egal ob Ferrari oder Mercedes-Star Antonelli: Sollte der WM-Titel nach Italien wandern, wäre der Ausnahmezustand bei den Tifosi wohl vorprogrammiert, da wäre wohl selbst ein Monza-Sieg nicht das Non-Plus-Ultra.