Die Zuckereinkerln dieser beliebten Wirtin sind legendär

Edeltraud Preis war leidenschaftliche Köchin und eine stets positiv gestimmte Wirtin. Am 2. September ist die Trebesingerin im Alter von 85 Jahren verstorben.

Wer Edeltraud Preis nicht kannte, kennt vielleicht die Zuckerreinkerln, die in ausgewählten regionalen Supermärkten oder auf dem Spittaler Wochenmarkt von der Familie Preis angeboten werden. Das Rezept stammte von ihrer Schwiegermutter Eleonore, aber Edeltraud fing an, das mit Zimt und Zucker gefüllte Germteiggebäck in größeren Mengen herzustellen und unter die Leute zu bringen. Nun ist die beliebte, fleißige und stets positiv gestimmte Wirtin im Alter von 85 Jahren verstorben. Mit erst 20 Jahren heiratete die Gmünderin Heinrich Preis, dessen Familie um 1900 „Oberlerchners Gasthaus“ zusätzlich zur Landwirtschaft in Altersberg oberhalb von Trebesing gegründet hatte.

Gasthaus wurde förmlich gestürmt

In der landwirtschaftlichen Fachschule Drauhofen erlernte Preis das Kochen, die Schwiegermutter gab ebenfalls ihre Küchengeheimnisse preis. Anfang der 1960er-Jahre begann das Paar das Gasthaus zu modernisieren und Zimmer zu errichten. Der Fremdenverkehr nahm Fahrt auf, das Gasthaus wurde mittags und abends gestürmt. Bis zum Millstätter See sprach sich herum, dass hier herausragend gekocht wurde. Als Anfang der 1970er-Jahre die Autobahn im Liesertal gebaut wurde, belieferte das Wirtepaar die Kantine der Bauarbeiter mit Essen.

In dieser arbeitsreichen Zeit wurden fünf Kinder geboren, der älteste Sohn Heinrich übernahm später den Betrieb. Das Gasthaus wurde vor einigen Jahren geschlossen, weil man sich auf „Urlaub am Bauernhof“ und die Direktvermarktung verlegte. Die Seniorchefin half noch lange mit. Kochkurse zu besuchen, bereitete ihr auch im hohen Alter noch Freude, ebenso ihre zehn Enkelkinder und ihr Urenkelkind. Außerdem war sie Fahnenpatin der Sängerrunde Tauernhort, die vor wenigen Tagen das 120-Jahr-Jubiläum gefeiert hatte. Abschied nehmen werden Familie und Wegbegleiter am 8. September um 11 Uhr in der St. Georgskirche in Altersberg.