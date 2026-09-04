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TASS: Witkoff und Kushner reisen nach Russland und Ukraine
Die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner wollen am Samstag und Sonntag nach Russland und erstmals seit Kriegsbeginn 2022 auch in die Ukraine reisen. Dies berichtete die amtliche russische Nachrichtenagentur TASS am Freitag unter Berufung auf einen Insider. Der Kreml lehnte eine Bestätigung zunächst ab. "Ich möchte derzeit keine Ankündigungen machen, aber wir werden Sie informieren, wenn diese Kontakte stattfinden", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.