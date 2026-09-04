TASS: Witkoff und Kushner reisen nach Russland und Ukraine

Die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner wollen am Samstag und Sonntag nach Russland und erstmals seit Kriegsbeginn 2022 auch in die Ukraine reisen. Dies berichtete die amtliche russische Nachrichtenagentur TASS am Freitag unter Berufung auf einen Insider. Der Kreml lehnte eine Bestätigung zunächst ab. "Ich möchte derzeit keine Ankündigungen machen, aber wir werden Sie informieren, wenn diese Kontakte stattfinden", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

© APA/AFP/GETTY WASHINGTON, DC - JUNE 24: Special Envoy to the Middle East Steve Witkoff attends a meeting between U.S. President Donald Trump and NATO Secretary-General Mark Rutte in the Oval Office of the White House on June 24, 2026 in Washington, DC. Secretary-General Mark Rutte is meeting with the President before the annual NATO summit next month and as the Pentagon does a six-month review of American forces in Europe. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)