Kunst aus Kärnten beeindruckt im Künstlerhaus Wien

Im Künstlerhaus Wien wurde die Ausstellung „From Carinthia“ eröffnet: Gezeigt werden Werke von Maria Lassnig bis Valentin Oman.

„Kärntner Künstlerinnen und Künstler haben immer wieder neue Wege beschritten und entscheidende Impulse gesetzt“, sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig bei der Eröffnung der Ausstellung „From Carinthia“ in der Factory des Künstlerhauses Wien.

Von Kogelnik bis Oman

Gezeigt werden Werke von Maria Lassnig, Kiki Kogelnik, Meina Schellander, Hans Staudacher, Bruno Gironcoli, Hans Bischoffshausen, Peter Krawagna, Valentin Oman und Wolfgang Hollegha aus den Jahren 1960 bis 2025. Die Leihgaben des Landes Kärnten, der Strabag Art Collection und der Sammlung Liaunig sind noch bis zum 27. September in Wien zu sehen. Für Schaunig repräsentiert die Schau, die die Kärntner Kulturstiftung möglich macht, auch ein „Stück Kärntner Kulturgeschichte“.