Lebenshilfe Leibnitz: Land prüft und die Staatsanwaltschaft ermittelt

Das Land nimmt die Lebenshilfe Leibnitz unter die Lupe. Jetzt ermittelt auch die Staatsanwaltschaft, um die Vorwürfe aufzuklären. Chefin Ablasser nimmt Stellung.

Die Vorwürfe gegen die Lebenshilfe Leibnitz haben längst das Land Steiermark erreicht. Schon am 12. August langten bei der Sozialabteilung erstmals massive Beschwerden ein. „Die wurden gesichtet und führten zu einer Überprüfung vor Ort, die am 3. September stattgefunden hat“, heißt es gegenüber der Kleinen Zeitung. Und noch mehr: Mit 4. September hat auch die Staatsanwaltschaft offiziell Ermittlungen aufgenommen, nachdem es bereits Vorermittlungen samt mehrerer Einvernahmen von Zeugen gegeben hat.

Die Vorwürfe, die anonym erhoben wurden, wiegen schwer. „Beschwerdepunkte waren unter anderem das angeblich hohe Gehalt der Geschäftsführung, diverse Verrechnungsunregelmäßigkeiten, der Umgang mit Mitarbeitern und Dokumentationspflichten sowie Unregelmäßigkeiten bei Dienstverträgen und Verträgen von Bewohnern und ein geschilderter Übergriff eines Bewohners, der der Behörde erst bei der Überprüfung vor Ort zur Kenntnis gelangte“, heißt es seitens des Landes.

Anonyme Vorwürfe: Land hat Untersuchung vor Ort vorgenommen

Das Gehalt von Geschäftsführerin Ulrike Ablasser soll sich zwischen 16.000 und 18.000 Euro bewegen, was für eine regionale Sozialeinrichtung exorbitant hoch wäre. Auf Nachfrage der Dachverbände Lebenshilfe Österreich und Steiermark wollte Ablasser das Gehalt nicht offenlegen, um die Vorwürfe auszuräumen.

Das Land hat „im Rahmen der Befunderhebung“ Unterlagen vor Ort eingesehen und weitere angefordert. „Auf Basis dessen wird die Überprüfung vertiefend fortgeführt und die Beschwerdeaspekte, die in den Zuständigkeitsbereich der Prüfkompetenz der Sozialabteilung fallen, weiterbearbeitet.“

Soziallandesrat Amesbauer begrüßt Vorgehen der Behörde

Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) „begrüßt diese Vorgehensweise der Behörde“, wie es aus seinem Büro heißt. Er „erwartet in Zusammenarbeit zwischen den polizeilichen Ermittlungsbehörden und der fachlichen Oberbehörde die Herstellung voller Transparenz, um sodann die Grundlage für mögliche weitere Schritte und gegebenenfalls Konsequenzen zu schaffen“.

Geschäftsführerin Ablasser hat gegenüber der Kleinen Zeitung sämtliche Vorwürfe zunächst pauschal zurückgewiesen. Sie spricht von einer „anonymen Hetzkampagne, die seit Wochen läuft“. Tatsächlich wurden die Vorwürfe bislang nur anonym erhoben. Ehemalige Mitarbeiter oder aktuelle trauen sich bislang nicht offen zu sprechen. Allerdings wurden bereits mehrere Personen von der Polizei befragt.

Geschäftsführerin Ablasser äußert sich nun umfassend

Gestern äußerte sich Ablasser über Anwalt Franz Unterasinger umfassend. Zum Gehalt müsse man berücksichtigen, dass sie „zwei Funktionen vereint: die operative Geschäftsführung und die laufende Unternehmenssanierung und Organisationsentwicklung“. In anderen Einrichtungen müsse man dafür externe Leistungen zukaufen, dank ihrer „besonderen Qualifikation“ sei das in Leibnitz nicht nötig. Der Vertrag sei All-in, eine Summe nennt sie nicht. Nach dem Skandal vor sechs Jahren stehe die Lebenshilfe Leibnitz heute wieder finanziell stabil da und könne „Investitionen in Millionenhöhe“ tätigen.

Was den Umgang mit möglichen sexuellen Übergriffen in der Einrichtung, in die ein enger Angehöriger involviert war, betrifft, betont sie, dass alle Vorfälle „umfangreich und sorgfältig geprüft“ wurden. „Zu keinem Zeitpunkt“ war sie als Geschäftsführerin „in den darauffolgenden Prozess der Aufklärung involviert“. Alles wurde mit den „betroffenen Kundinnen und Kunden und Mitarbeitern“ aufgearbeitet – in der Aufzählung fehlen die Erwachsenenvertreter der betroffenen Frauen. Sie waren demnach nicht involviert, so die Kritik.

Lebenshilfe-Dachverbände drängen auf externe Aufklärung

Die Lebenshilfe-Dachverbände Österreich und Steiermark kennen die Vorwürfe schon länger und drängen auf eine externe und transparente Aufklärung, wie Österreich-Generalsekretär Philippe Narville und Steiermark-Präsidentin Elke Lujansky-Lammer betonen. Direkte Handhabe haben sie keine, weil die Lebenshilfe Leibnitz ein eigenständiger Verein ist. Ablasser war sowohl im Vorstand der Lebenshilfe Österreich, wo sie nach einer Ruhestellung ihres Mandats zurückgetreten ist, als auch im Präsidium der Lebenshilfe Steiermark. Dort ist ihr Sitz ebenfalls ruhendgestellt, bis die Vorwürfe geklärt sind.

Vor Kurzem kam es dann auch zu einem internen Knalleffekt: Die Lebenshilfe Leibnitz hat den Dachverband der Lebenshilfen verlassen.